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        Kilis'te 2 otomobil çarpıştı; 3 yaralı

        KİLİS'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 17:43 Güncelleme: 28.09.2024 - 17:45
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        Kilis'te 2 otomobil çarpıştı; 3 yaralı
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        KİLİS'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Kilis-Gaziantep yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. A.I. yönetimindeki 31 AHM 188 plakalı otomobil ile M.S. idaresindeki 31 AB 031 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile N.I. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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