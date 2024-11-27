Toroslar EDAŞ, ilk 9 ayda Kilis'teki binden fazla trafoyu yeniledi

– TOROSLAR EDAŞ, 2024’ün ilk 9 ayında Kilis’te hizmet verdiği bin 315 trafo ve 3 bin 851 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir, kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yaptığını duyurdu. Şirket, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için de attığı adımlara devam ettiğini bildirdi.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin Başkent EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte üç elektrik dağıtım şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, yılın ilk 9 ayında Kilis’te yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için Elbeyli, Polateli ve Musabeyli ilçelerinde toplamda bin 269 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı. Bunun yanı sıra, 16 trafo ve 13 dağıtım merkezinin bakımı yapılarak enerji altyapısı güçlendirildi. Aynı dönemde 287 kilometrelik hattın bakımı gerçekleştirilerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağlandı.