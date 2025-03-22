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        Kilis'te uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama

        KİLİS'te polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 14:34 Güncelleme: 22.03.2025 - 14:40
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        Kilis'te uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama
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        KİLİS’te polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. A.E. ve M.A.D.'nin evlerine operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 50 captagon hap, 10 gram metamfetamin, hassas terazi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Malzemelere el koyan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E. ve M.A.D. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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