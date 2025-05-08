Kilis'te uyuşturucu operasyonu; 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.Y, M.E ve İ.B.D. tutuklandı.

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