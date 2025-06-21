Durdurulan motosikletten 209 bin 687 adet uyuşturucu hap çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolü sırasında bir motosikleti durdurdu. Araçta yapılan aramada, 209 bin 687 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Motosikletteki M.İ.E.B., A.B. ve E.H. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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