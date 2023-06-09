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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis Valisi Soytürk, Polateli Şahinbey OSB'de incelemelerde bulundu

AA

Kilis Valisi Soytürk, Polateli Şahinbey OSB'de incelemelerde bulundu

KİLİS (AA) - Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulundu.

OSB idare binasını ziyaret eden Soytürk, bölgede çalışmalarına başlanan fabrika alanlarını gezdi.

Vali Soytürk, burada gazetecilere, Polateli-Şahinbey OSB'nin 2016 yılında kurulduğunu söyledi.

OSB'nin son beş yılda ete kemiğe büründüğünü kaydeden Soytürk, "Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesinin tapusunu aldık ve imarını yaptık. Yaklaşık 111 parselimiz var. Bu parsellerin yüzde 50'sinin tahsislerinin yapmış durumdayız. Alanımız 1 milyon 300 metrekare. 300 metrekaresini mahkeme kararı ile geri tuttuk ama o alanı da genişleme alanı olarak kullanacağız. Geri kalan 1 milyon metrekare alanın yüzde 50'sinin tahsisini yaptık." dedi.

Bir firmanın projesini verdiğini dile getiren Soytürk, firmanın çalışmalarına başladığını belirtti.

Hizmet binasının yaklaşık bir ay içerisinde hizmete açılacağını aktaran Soytürk, Polateli-Şahinbey OSB'deki alt yapı ihalesini yaptıklarını kaydetti.

Soytürk, "2 yıl içerisinde bölgenin bütün alt yapısını bitirmek istiyoruz. Yolları, elektriği, suyu, gazı sanayicinin hizmetine sunmak istiyoruz. bunlarla ilgili belli bir mesafe aldık." ifadelerini kullandı.

3 bin 500 metrekare yolun alt yapı çalışmasının bitirildiğine de değinen Soytürk, modern bir alt yapı sistemi yapacaklarını anlattı.

Soytürk, OSB'nin hizmete girmesi ile birlikte Kilis, Gaziantep ve Türkiye ekonomisine katkı sağlanacağını ifade etti.

Bölgeye yapılan ilk fabrikanın yaklaşık 7 ay sonra üretime başlayacağına dikkati çeken Soytürk, "Tekstil firması ilk olarak 7 bin 500 metrekarelik bir alanda hizmetlerine başlayacak. Firmanın toplam alanı ise 75 bin metrekare alanda hizmet sunacak. Yaklaşık 7 ay sonra fabrika çalışır hale gelecek. Bu da bir hareketlilik sağlayacak. Emeği geçen firma yetkililerine teşekkür ediyorum."

İncelemeler sırasında Vali Soytürk'e, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Polateli Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ile kurum müdürleri eşlik etti.

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