Kilis'te bağ evlerinden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
KİLİS (AA) - Kilis'te bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 4 bağ evinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheliler H.A. ve M.A.H'yi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, Elbeyli ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri, bahçeden fıstık çalan F.K'yi suçüstü yakaladı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.