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        Kilis'te bağ evlerinden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 12:35
        Kilis'te bağ evlerinden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

        KİLİS (AA) - Kilis'te bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 4 bağ evinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, şüpheliler H.A. ve M.A.H'yi yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, Elbeyli ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri, bahçeden fıstık çalan F.K'yi suçüstü yakaladı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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