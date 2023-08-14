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        Kilis'teki depremzede gençlerin Çanakkale gezisi başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 16:30
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        Kilis'teki depremzede gençlerin Çanakkale gezisi başladı
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        KİLİS (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilisli gençlerin, "Çanakkale, Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları" kapsamındaki Çanakkale yolculuğu başladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, yıl boyu gençlere sunduğu hizmetler arasında birçok proje olduğunu söyledi.

        Kaplan, gezi programlarının devam edeceğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Bugün Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, Kilis Gençlik Merkezimizin üyesi, gönüllü gençlerimizi Çanakkale'ye tarih, kültür, medeniyet gezisine yolcu ediyoruz. Önümüzdeki günlerde Ordu, Aksaray yine Nevşehir'de Kapadokya gezilerimiz ve çeşitli programlarımız olacak. 6 Şubat depreminde bölgede çok ciddi problemler yaşandı. Kilis Gençlik Merkezi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak Hatay, Nurdağı, İslahiye, Kahramanmaraş merkez, Pazarcık olmak üzere bu il ve ilçelerde Kilisli gönüllü gençlerimiz depremzedelere yardıma gitmişlerdi. Bugün gençlere bu gezilerde öncelik veriyoruz ve onları bu programlara dahil ediyoruz."

        Bugün 34 kişilik grubu uğurladıklarını dile getiren Kaplan, gençleri, bu programlarla Türkiye'nin tarihi, kültürel ve turistik bölgelerine göndererek Gençlik ve Spor Bakanlığının bu faaliyetlerinden faydalanmalarını sağlayacaklarını ifade etti.

        Daha sonra gençler, otobüsle Çanakkale'ye uğurlandı.

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