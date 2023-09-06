Kilis'te kaybolan büyükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulundu
Kilis'te kaybolan 9 büyükbaş hayvan, jandarma tarafından köyün yaklaşık 2 kilometre uzağında bulundu.
Giriş: 06.09.2023 - 09:12 Güncelleme: 06.09.2023 - 09:14
Merkeze bağlı Akçabağlar köyünde yaşayan H.K, 9 büyükbaş hayvanının kaybolduğunu bildirmesi üzerine Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekiplerce yapılan arama sonucunda, hayvanlar köyün yaklaşık 2 kilometre uzağında bulundu.
Hayvanlar sahibine teslim edildi.