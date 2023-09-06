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        Kilis'te kaybolan büyükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulundu

        Kilis'te kaybolan 9 büyükbaş hayvan, jandarma tarafından köyün yaklaşık 2 kilometre uzağında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 09:12 Güncelleme: 06.09.2023 - 09:14
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        Kilis'te kaybolan büyükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulundu
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        Merkeze bağlı Akçabağlar köyünde yaşayan H.K, 9 büyükbaş hayvanının kaybolduğunu bildirmesi üzerine Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce yapılan arama sonucunda, hayvanlar köyün yaklaşık 2 kilometre uzağında bulundu.

        Hayvanlar sahibine teslim edildi.

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