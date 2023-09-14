Kilis'te bir kadının kaybolan küçükbaş hayvanlarını jandarma buldu
Kilis'in Musabeyli ilçesinde bir kadının kaybolan küçükbaş hayvanları, jandarma ekiplerince bulundu.
Giriş: 14.09.2023 - 11:32 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:38
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kızılkent köyünde yaşayan Emine Yaycıoğlu'nun (65), 24 küçükbaş hayvanının kaybolduğunu bildirmesi üzerine Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan aramalar sonucu kayalık ve otluk arazide kaybolan hayvanlardan 15'i bulunurken, 9'unun kurtlar tarafından parçalandığı belirlendi.
Hayvanlar, sahibine teslim edildi.