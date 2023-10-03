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        Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG propagandası yapan şüpheli yakalandı

        Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG propagandası yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 12:11 Güncelleme: 03.10.2023 - 12:11
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        Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG propagandası yapan şüpheli yakalandı
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        Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG propagandası yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda, sosyal medya hesabından PKK/PYD/YPG'nin propagandasını yaptığı tespit edilen Ö.Y. adresinde yakalandı.

        Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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