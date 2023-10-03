Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG propagandası yapan şüpheli yakalandı
Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG propagandası yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG propagandası yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, sosyal medya hesabından PKK/PYD/YPG'nin propagandasını yaptığı tespit edilen Ö.Y. adresinde yakalandı.
Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.