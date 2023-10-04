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        Kilis'te hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kilis'te hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 21:17 Güncelleme: 04.10.2023 - 21:30
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        Kilis'te hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Kilis'te hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        M.Ş.A. yönetimindeki 79 AAC 539 plakalı hafif ticari araç, Bilal Habeş Mahallesi Egemenlik Caddesi'nde karşı yoldan gelen A.Ç. idaresindeki 79 AE 230 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

        Olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Yaralanan motosikletli ile beraberindeki E.M, 112 Acil Sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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