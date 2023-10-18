Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kilis'te 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Giriş: 18.10.2023 - 10:29 Güncelleme: 18.10.2023 - 10:30
Kilis'te 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kilis İl Jandarma KomutanlığI ekiplerince yapılan denetimlerde, hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü H.A'yı Elbeyli ilçesine Beşiriye köyünde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından Kilis Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.