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        Kilis'te askeri bando takımı konser verdi

        Kilis'te Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla askeri bando takımı konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 15:55 Güncelleme: 23.10.2023 - 15:57
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        Kilis'te askeri bando takımı konser verdi
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        Kilis'te Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla askeri bando takımı konser verdi.

        Adana 6'ncı Kolordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda verilen konserde, Yemen Türküsü, Vatan Marşı, 100. Yıl Marşı gibi eserler seslendirildi.

        Konsere Kilis Valisi Tahir Şahin, Belediye Başkanı Servet Ramazan, MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Yaklaşık bir saat süren konsere vatandaşlar ilgi gösterdi.

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