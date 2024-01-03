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        Kilis'te kız çocuğunun kuyuda ölü bulunmasıyla ilgili sanıklar hakim karşısında

        Kilis'te kaybolan 9 yaşındaki Suriye uyruklu kız çocuğunun su kuyusunda ölü bulunmasına ilişkin 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 18:23 Güncelleme: 03.01.2024 - 18:23
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        Kilis'te kız çocuğunun kuyuda ölü bulunmasıyla ilgili sanıklar hakim karşısında
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        Kilis'te kaybolan 9 yaşındaki Suriye uyruklu kız çocuğunun su kuyusunda ölü bulunmasına ilişkin 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kilis 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, maktulün annesi Hatice Karakuş, baba Halit Mercimek, kardeşi Ömer Mercimek ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, Kilis, Gaziantep, İstanbul Barosu'na bağlı avukatlar, Yeryüzü Çocukları Derneği, Kadın ve Demokrasi Derneği, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği avukatları hazır bulundu.

        Haklarında "çocuk yaştaki kişiye karşı suçu gizlemek maksadıyla kasten öldürme" suçundan müebbet, "cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "birden fazla kişiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından ise 39 yıla kadar hapis cezası istenilen tutuklu sanıklar H.B. ve A.A. ile avukatı da duruşmaya katıldı.

        Sanık H.B, sanık A.A'nın G.M'yi önce boğarak öldürdüğünü ve ardından üzerine briket bağlayarak su kuyusuna attığını, kendisini de olayı kimseye anlatmaması konusunda tehdit ettiğini ileri sürdü. Suçsuz olduğunu savunan sanık H.B. tahliyesini talep etti.

        Sanık A.A. da hakkındaki iddiaları reddederek olay günü H.B'nin evine hiç gitmediğini, sanığın olayı kendisinin üzerine atmak istediğini belirtti.

        Maktulün yakınlarının avukatları, sanıkların tüm savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu beyan ederek, tutukluluk hallerinin devam etmesini istedi.

        Maktulün annesi, babası ve kardeşi söz alarak, sanıklarından şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.

        Duruşma savcısı da sanıkların tutukluluk hallerinin sürmesi talebinde bulundu.

        Sanık avukatları ise savcının mütalaasına katılmadıklarını belirtti.

        Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 19 Ocak'a erteledi.

        Duruşma sonunda maktulün avukatı Aleyna Gülden Bozkurt, gazetecilere, Yeryüzü Çocukları Derneği üyesi ve ailenin avukatları olarak süreci en başından beri takip ettiklerini söyledi.

        Sanıkların üst sınırdan cezalandırılması gerektiğini dile getiren Bozkurt, "Bugün ilk duruşması görülen davada sanıklar kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun cinsel istismarı ve kasten öldürme suçlarının nitelikli hallerinden yargılanmaktalar. Sanıkların herhangi bir indirim uygulanmadan üst sınırdan cezalandırılmaları amacıyla sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Çocukların yaşam hakkı ve fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarına yönelik saldırılarda gereken tepki toplumun her kesimi tarafından gösterilmediği ve bu saldırılar en ağır şekilde cezalandırılmadığı müddetçe uygulanan cezaların da caydırıcı bir etkisi olmayacaktır." dedi.

        - Olay

        Okçular Mahallesi'ndeki okuluna 4 Nisan'da giden G.M, okul çıkışında evine dönmemişti. Ailesi, polise başvurmuş ve küçük kızın bulunması için çalışma başlatılmıştı. Aynı sokakta bulunan H.B'ye ait 2 katlı evin avlusundaki su kuyusunda yürütülen aramada, kız çocuğunun cesedi bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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