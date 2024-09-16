Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te ilkokul öğrencileri Gazze'deki çocuklar için mektup yazdı

        Kilis'te ilkokul öğrencileri, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki çocuklar için mektup yazdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 13:57 Güncelleme: 16.09.2024 - 14:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te ilkokul öğrencileri Gazze'deki çocuklar için mektup yazdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilis'te ilkokul öğrencileri, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki çocuklar için mektup yazdı.

        15 Temmuz Şehitleri İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri, Filistin'e dikkati çekmek için kaleme aldıkları mektuplarında, Filistinli çocukların yanında olduklarını belirterek, İsrail'in insanlık dışı saldırılarının sona ermesini diledi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay da okulu ziyaret ederek çocuklara bu desteklerinden ötürü teşekkür etti.

        Altay, AA muhabirine, programın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çalışmaları kapsamında, öğrencilerin erdemli birey olarak yetişmesi doğrultusunda yapıldığını söyledi.

        İnsani değerleri olan, düşünebilen bireyler yetiştirme arzusunda olduklarını, bu kapsamda Maarif Modelinin de önemli olduğunu anlatan Altay, "Hem çevre duyarlılıklarını hem insani erdemlerini geliştirmeye yönelik yapılan bu etkinlik, yeni modelin hassasiyetlerini ortaya koyuyor. Öğrencilerimiz duygularını burada dile getirdiler. Yazdıkları mektuplara baktık. Mektuplarda çok duygulu, çok içten ifadeleri görüyoruz. En kısa sürede Filistin halkının maruz kaldığı bu savaşın sona ermesini, onların mücadelelerini başarıyla tamamlamalarını ve zafere ulaşmalarını, bağımsız Filistin devletlerini kurmalarını temenni ediyoruz. Öğretmenlerimizi, yönlendirmelerinden, öğrencilerimizi de samimi duygularından dolayı tebrik ediyoruz." diye konuştu.

        Öğrencilerden Nisa Ufak ise Gazze'de İsrail'in hain saldırıları sonucu masum çocukların öldüğünü belirtti.

        Yaşananlardan büyük üzüntü duyduğunu vurgulayan Abdullah Altay da "Filistinli kardeşlerimize dua ediyoruz. Bu savaşın bitmesini istiyoruz. Filistinli kardeşlerimize destek olmak için İsrail ürünlerini boykot ediyoruz. Çünkü aldığımız her ürün Filistinli kardeşlerimize bomba olarak geri dönüyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tatbikat yapıldı! Caniler o eve getirildi!
        Tatbikat yapıldı! Caniler o eve getirildi!
        2 gündür haber alınamıyordu! Kan lekesi belirlendi!
        2 gündür haber alınamıyordu! Kan lekesi belirlendi!
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        FETÖ hükümlüsü eski hakimler yurt dışına kaçarken yakalandı
        FETÖ hükümlüsü eski hakimler yurt dışına kaçarken yakalandı
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        "Bunun adı beceriksizlik"
        "Bunun adı beceriksizlik"
        Taylor Swift atışması
        Taylor Swift atışması
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        Trump'a yönelik "saldırı alarmına" dair neler biliniyor?
        Trump'a yönelik "saldırı alarmına" dair neler biliniyor?
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı

        Benzer Haberler

        Kilis'te husumetliler arasında silahlı kavga: 3 yaralı
        Kilis'te husumetliler arasında silahlı kavga: 3 yaralı
        Kilis'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Kilis'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Narin Güran'ın adı Kilis'te bir parka verildi
        Narin Güran'ın adı Kilis'te bir parka verildi
        Kilis Valisi Şahin kentteki asayiş rakamlarını değerlendirdi
        Kilis Valisi Şahin kentteki asayiş rakamlarını değerlendirdi
        Kilis'te Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlar denetlendi
        Kilis'te Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlar denetlendi
        Kilis'te ASKOM toplantısı yapıldı
        Kilis'te ASKOM toplantısı yapıldı