Kilis Belediyespor yönetimi basınla buluştu

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Kilis Belediyespor yönetimi, kentte görev basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen programda Kulüp Başkanı Arif Keleş, Kilis Belediyespor'u 3. lige yükselmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kilis Belediyespor'un bölgesel amatör ligde 16 yıldır oynayan bir takım olduğunu ifade eden Keleş, "Kampanyamız 2860 nolu yasa kapsamında bilet satışının izinleri alınmıştır. Her Kilislinin en az bir bilet alarak bizlere destek olmasını istiyoruz. Kampanyamıza destek olan yöneticilerimize, iş adamlarımıza ve halkımıza teşekkür ediyorum." dedi.