Gaziantep'te 22 yıl önce işlenen cinayetlerin zanlısı Antalya'da yakalandı

İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 28 Kasım 2002'de Burunsuzlar Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle M.P. (23) ile M.P'yi (38) av tüfeğiyle öldürüp olay yerinden firar eden O.Y'nin (56) yakalanması için çalışma başlattı.

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