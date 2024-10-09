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        Gaziantep'te 22 yıl önce işlenen cinayetlerin zanlısı Antalya'da yakalandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 22 yıl önce 2 kişiyi öldüren zanlı, Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 16:40 Güncelleme: 09.10.2024 - 16:48
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        Gaziantep'te 22 yıl önce işlenen cinayetlerin zanlısı Antalya'da yakalandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 22 yıl önce 2 kişiyi öldüren zanlı, Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

        İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 28 Kasım 2002'de Burunsuzlar Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle M.P. (23) ile M.P'yi (38) av tüfeğiyle öldürüp olay yerinden firar eden O.Y'nin (56) yakalanması için çalışma başlattı.

        Zanlı, ekiplerce Antalya'nın Akseki ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Kilis'e getirilen zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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