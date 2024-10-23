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        Kilis'te PTT'nin kuruluşunun 184. yıl dönümü kutlandı

        Kilis'te PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 12:01 Güncelleme: 23.10.2024 - 12:23
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        Kilis'te PTT'nin kuruluşunun 184. yıl dönümü kutlandı
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        Kilis'te PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kilis PTT Başmüdürü Ali Seyyit Sevin, müdürlükte düzenlenen etkinlikte, kurumun 184. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        PTT'nin köklü bir kurum olduğunu belirten Sevin, "23 Ekim 1840 tarihinde haberleşmenin sağlanması amacıyla Posta Nezareti adıyla faaliyete başlayan ve ülkemizin köklü kurumlarından biri olan PTT 184'üncü yaşını kutluyor." dedi.

        Sevin, 184'üncü müşteri olan Hüseyin Kılıç'a pul albümü, defter ve kitap armağan etti.

        Kılıç, hediyeler için Sevin'e teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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