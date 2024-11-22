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        Kilis'te refüje çarpan araçtaki sürücü yaralandı

        Kilis'te refüje çarpan araçtaki sürücü, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 10:25 Güncelleme: 22.11.2024 - 10:27
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        Kilis'te refüje çarpan araçtaki sürücü yaralandı
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        Kilis'te refüje çarpan araçtaki sürücü, hastaneye kaldırıldı.

        Ö.F.Ş. (17) idaresindeki 35 ASF 908 plakalı otomobil, İstiklal Caddesi'nde refüje çarpıp yolun karşısındaki bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan ehliyetsiz sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlanırken trafik, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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