Kilis'te jandarmanın bulduğu yaralı büyük ak balıkçıl kuşu koruma altına alındı

Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan kuş, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Arpakesmez Köyündeki önleyici kolluk devriyesi sırasında yol kenarında bitkin ve yaralı halde büyük ak balıkçıl kuşu buldu.

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