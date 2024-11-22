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        Kilis'te jandarmanın bulduğu yaralı büyük ak balıkçıl kuşu koruma altına alındı

        Kilis'te jandarma ekiplerinin yaralı halde bulduğu büyük ak balıkçıl kuşu koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 15:15 Güncelleme: 22.11.2024 - 15:16
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        Kilis'te jandarmanın bulduğu yaralı büyük ak balıkçıl kuşu koruma altına alındı
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        Kilis'te jandarma ekiplerinin yaralı halde bulduğu büyük ak balıkçıl kuşu koruma altına alındı.

        Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Arpakesmez Köyündeki önleyici kolluk devriyesi sırasında yol kenarında bitkin ve yaralı halde büyük ak balıkçıl kuşu buldu.

        Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan kuş, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Koruma altına alınan kuş, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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