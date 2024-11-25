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        Kilis'te 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kilis'te 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 15:28 Güncelleme: 25.11.2024 - 15:43
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        Kilis'te 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kilis'te 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, cezaevine teslim edildi.

        İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda ekiplerce "kasten öldürme " suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H, Elbeyli ilçesi Beşiriye bölgesinde yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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