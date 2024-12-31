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        Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine dönen Suriyeliler yeni yıldan umutlu

        İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 13:04 Güncelleme: 31.12.2024 - 13:24
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        Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine dönen Suriyeliler yeni yıldan umutlu
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        İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

        Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

        Ülkesine dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen 18 yaşındaki Hasan Bekri, "Türkiye'ye teşekkür ederim. Suriye'de savaş bitti, Suriye'ye gidiyoruz. Türkiye'den Allah razı olsun." dedi.

        - "2025 yılına memleketimde gireceğim"

        Bekri, "2025 yılına memleketimde gireceğim. 12 yıldır memleketimi görmüyordum. 2025 savaşların olmadığı bir yıl olur inşallah." ifadelerini kullandı.

        23 yaşındaki Ahmet el-Halid ise 5 yıl önce savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındığını belirtti.

        Ülkesine döndüğü için mutlu olduğunu anlatan Halid, "5 yıldır toprağımızı göremiyorduk. Esed de gitti çok şükür rahatladık. 2025 yılının güzel bir yıl olmasını istiyorum. Ülkemize gideceğiz inşallah iyi olacak. Savaşın olmadığı bir yıl istiyorum." dedi.

        22 yaşındaki Ali Ali de 10 yıl önce Türkiye'ye sığındığını, ülkesine gideceği için mutlu olduğunu ifade ederek, "Yeni yılda Suriye'ye gidiyorum, çok mutluyum. Yeni yıldan savaşsız ve güzel bir hayat bekliyorum. Savaş bitti Esed kaçtı gitti, şimdi tekrar ülkemize dönüyoruz. Türkiye'den Allah razı olsun." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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