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        Başkan Yeğin'den AK Parti'nin 8. Büyük Olağan Kongresi'ne davet

        AK Parti Kilis Merkez İlçe Başkanı Alaiddin Yeğin, 23 Şubat Pazar günü Ankara'da düzenlenecek 8. Olağan Büyük Kongre'ye vatandaşları davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 11:51 Güncelleme: 17.02.2025 - 11:58
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        Başkan Yeğin'den AK Parti'nin 8. Büyük Olağan Kongresi'ne davet
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        AK Parti Kilis Merkez İlçe Başkanı Alaiddin Yeğin, 23 Şubat Pazar günü Ankara'da düzenlenecek 8. Olağan Büyük Kongre'ye vatandaşları davet etti.

        Yeğin, partisinin il binasında düzenlenen basın toplantısında, kongrenin 23 Şubat Pazar günü yapılacağını hatırlattı.

        İllerindeki kongrede yenilenen yönetimlerle çalışmalara devam edeceklerini aktaran Yeğin, şunları kaydetti:

        "8. Büyük Olağan Kongremizde kullanacağımız sloganlarımızı Türkiye Yüzyılı'nın vizyonunu, amacını, hedefini ve ruhunu yansıttık. Türkiye Yüzyılı'nın ana hedefinden yola çıkarak, 'Adında AK, Işığında İstikbal' dedik. Bu yeni sloganımız aynı zamanda olağan kongre sürecinde kullandığımız umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti şiarımızın da genel çerçevesini çizmekte, açacağımız her yeni sayfada umudu, icraatı ve sağlam bir istikbali hedeflemektedir."

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        Galeri

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