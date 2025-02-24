Kilis'te Emekli Kıraathanesi, emeklilerin buluşma adresi oldu

Kilis Belediye tarafından hizmete açılan Emekli Kıraathanesi ilgi görüyor.

Emekliler kıraathanede kitap ve gazete okurken bazıları ise oyun oynuyor.

Emeklilerden Ömer Faruk Kandemir, AA muhabirine, geçtiğimiz aylarda açılan mekanın emekliler tarafından çok tercih edilen bir buluşma adresi haline geldiğini söyledi.

Kıraathanede arkadaşları ile bir araya geldiklerini belirten Kandemir, "Kıraathanede kitap okuma ve gazete okuma alanlarımız yer almakta. İsteyenler hem kitap okuyor hem de oyun oynayabiliyor. Burada ilk çay ücretsiz diğer çaylar için ise emeklilere indirimli sunuluyor." dedi.