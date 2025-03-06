Kilis Belediye Başkanı Bilecen, Yeşilay Danışmanlık Merkezini ziyaret etti
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) ziyarette bulundu.
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) ziyarette bulundu.
Bilecen, Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında ziyaret ettiği YEDAM’da yürütülen çalışmalar hakkında Sosyal Hizmet Uzmanı Rabia Alioğlu'ndan bilgi aldı.
Bağımlılıkla mücadelede bilinçlendirme ve rehabilitasyonun büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Bilecen, Yeşilay’ın bu alandaki çalışmalarını çok önemsediklerini belirtti.
Bilecen, sağlıklı bir toplum için özveriyle çalışan YEDAM görevlilerine teşekkür etti.
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