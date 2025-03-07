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        Kilis Barosu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması

        Kilis Barosu Kadın Hakları Komisyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 13:57 Güncelleme: 07.03.2025 - 13:58
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        Kilis Barosu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması
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        Kilis Barosu Kadın Hakları Komisyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        Komisyon Başkanı Şükran Tekçe, Kilis Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, 8 Mart'ın dünyada kadınlarının adalet, eşitlik, hak ve özgürlük mücadelesinin başlangıcı olduğu söyledi.

        Bugün yürütmekte oldukları mücadelede çok daha fazla dayanışmaya ihtiyaçları olduğunu belirten Tekçe, şu ifadeleri kullandı:

        "Ülkemizde 8 Mart'la ilgili ilk toplantı 1921 yılında Ankara'da yapılmıştır. Cumhuriyet'in kuruluşunu izleyen ilk on yılda kadınlar Atatürk devrimleriyle başta eğitim, aile ve siyasette eşit haklara sahip olmuştur. Türk kadını bağımsızlık savaşında verdiği büyük mücadeleyle eşit yurttaş konumuna gelmeyi hak etmiştir. Tarih boyunca kadınlar, kadının insan haklarını ihlal eden düzenin değişmesi için mücadele etmiş ve bu mücadeleler sonucunda gerek yasalar gerek uluslararası sözleşmeler bağlamında birçok kazanımlar elde etmişlerdir. 8 Mart ile birlikte de birçok ülkede kadınlar, seçme ve seçilme hakkı kazanmış, eğitim hakları genişlemiş ve iş hayatına katılmışlardır."

        Basın açıklamasına Kilis Barosu Başkanı Mehmet Taşcı ile avukatlar katıldı.

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