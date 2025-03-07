Kilis'te ilkokul öğrencilerine yönelik afet farkındalık eğitimi düzenlendi

Eğitim, çocuklara erken yaşta afet bilinci kazandırmayı hedeflerken, farkındalık oluşturma açısından önemli bir adım oldu.

Öğrenciler, afet anında güvenli alan oluşturmayı, çök-kapan-tutun gibi hayati önem taşıyan hareketleri öğrenirken, uzman ekiplerin yönlendirmesiyle temel ilk yardım uygulamalarını da deneyimledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekiplerinin katılımıyla öğrencilere yönelik gerçekleştirilen eğitimde, deprem, yangın ve sel gibi afetler sırasında yapılması gereken doğru davranışlar ve alınması gereken önlemler uygulamalı olarak aktarıldı.

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