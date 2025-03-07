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        Kilis'te ilkokul öğrencilerine yönelik afet farkındalık eğitimi düzenlendi

        Kilis'te 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'nda afet farkındalık eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 16:11 Güncelleme: 07.03.2025 - 16:18
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        Kilis'te ilkokul öğrencilerine yönelik afet farkındalık eğitimi düzenlendi
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        Kilis'te 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'nda afet farkındalık eğitimi verildi.

        Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekiplerinin katılımıyla öğrencilere yönelik gerçekleştirilen eğitimde, deprem, yangın ve sel gibi afetler sırasında yapılması gereken doğru davranışlar ve alınması gereken önlemler uygulamalı olarak aktarıldı.

        Öğrenciler, afet anında güvenli alan oluşturmayı, çök-kapan-tutun gibi hayati önem taşıyan hareketleri öğrenirken, uzman ekiplerin yönlendirmesiyle temel ilk yardım uygulamalarını da deneyimledi.

        Etkinlikte, yaşlarına uygun şekilde hazırlanan eğitim materyalleri ve interaktif uygulamalar sayesinde öğrencilerin sürece aktif katılımı sağlandı.

        Eğitim, çocuklara erken yaşta afet bilinci kazandırmayı hedeflerken, farkındalık oluşturma açısından önemli bir adım oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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