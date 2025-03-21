Kilis'te vatandaşlara fidan dağıtıldı

Kilis'te, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı.

Kilis Orman İşletme Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, Cumhuriyet Meydanı'nda 5 bin servi fidanı ücretsiz olarak dağıtıldı.

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla kent genelinde çeşitli etkinlikler yapıldığını ifade eden Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, ormanların ülkenin doğal zenginliği olduğunu belirterek, bunu çoğaltma ve büyütmenin önemli bir görev olduğunu söyledi.