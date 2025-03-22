Kilis'te yetimler İHH'nin "Kardeşlik İftarı"nda buluştu

Kilis İHH İnsani Yardım Derneği, yetim ve ailelerine yönelik iftar programı düzenledi.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen "Kardeşlik İftarı" programında, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

İHH Suriye Çalışmalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yakup Işık, AA muhabirine, yetim çocuklarla bir araya geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Yetimlerle ramazanın bereketini paylaştıklarını ifade eden Işık, "Bu iftarın organize edilmesine katkı sağlayan, özellikle Kocaeli'nden buraya gelen Kocaeli İHH'den hanımefendilere, beyefendilere teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Bugün bizim için çok değerli bir gün." dedi.

Işık, İHH olarak yetim sofraları kurmaya ve muhtaçların yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Programa, Kilis Müftüsü Alettin Bozkurt, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yetimler ve aileleri katıldı.