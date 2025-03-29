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        Kilis'te bayram denetimi yapıldı

        Kilis Valisi Tahir Şahin, bayram önlemlerini yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 16:51 Güncelleme: 29.03.2025 - 16:51
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        Kilis'te bayram denetimi yapıldı
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        Kilis Valisi Tahir Şahin, bayram önlemlerini yerinde inceledi.

        Vali Şahin, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Dirik ve İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, Küplüce uygulama noktasını ziyaret etti.

        Trafik uygulamasında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet eden Vali Şahin, vatandaşların bayramını kutladı.

        Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şahin, herkesin bayramını tebrik etti.

        Vatandaşların bayramı huzur ve emniyet içerisinde geçirmesi için her türlü tedbiri aldıklarını belirten Şahin, "963 ekibimizle, 4 bin 251 emniyet ve jandarma personelimizle şehrimizin tamamında tüm tedbirleri aldık. Bayram boyunca da tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz." dedi.

        Vali Şahin, sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda da uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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