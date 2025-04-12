Kilis'te firari 4 hükümlü yakalandı

Bu kapsamda, "kasten adam öldürme" suçundan hakkında 32 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A, "hırsızlık" suçundan 19'ar yıl hapis cezaları bulunan E.T. ile Ö.K, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan M.H.S. yapılan operasyonlarla yakalandı.

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