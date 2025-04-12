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        Kilis'te firari 4 hükümlü yakalandı

        Kilis'te çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 10:37 Güncelleme: 12.04.2025 - 10:46
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        Kilis'te firari 4 hükümlü yakalandı
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        Kilis'te çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünce, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda, "kasten adam öldürme" suçundan hakkında 32 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A, "hırsızlık" suçundan 19'ar yıl hapis cezaları bulunan E.T. ile Ö.K, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan M.H.S. yapılan operasyonlarla yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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