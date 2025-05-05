Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te kaybolan küçükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulundu

        Kilis'te kaybolan 25 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 09:09 Güncelleme: 05.05.2025 - 09:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te kaybolan küçükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kilis'te kaybolan 25 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.

        Merkeze bağlı Tahtalı köyünde hayvancılıkla uğraşan V.B, 25 küçükbaş hayvanın kaybolduğunu fark ederek jandarmadan yardım istedi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için çalışma başlattı.

        Yapılan arama sonucu hayvanlar, arazide bulunarak sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Cansız bedenlerine ulaşıldı! Sır ölüm!
        Cansız bedenlerine ulaşıldı! Sır ölüm!
        Trump talimat verdi: "Alcatraz hapishanesi açılsın"
        Trump talimat verdi: "Alcatraz hapishanesi açılsın"
        Boşanma davasında sürpriz tanık
        Boşanma davasında sürpriz tanık
        Koruduğu oğlu tarafından öldürülmüş!
        Koruduğu oğlu tarafından öldürülmüş!
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor
        Siesta uykusunun sıra dışı hikâyesi
        Siesta uykusunun sıra dışı hikâyesi
        Sıcaklık batı ve iç kesimlerde artıyor! 5 bölgede yağış var!
        Sıcaklık batı ve iç kesimlerde artıyor! 5 bölgede yağış var!
        Putin'den nükleer silah mesajı: Umarım ihtiyaç duyulmaz
        Putin'den nükleer silah mesajı: Umarım ihtiyaç duyulmaz
        1 haftanı bir de böyle planlamaya ne dersin?
        1 haftanı bir de böyle planlamaya ne dersin?
        Yabancı filmlere yüzde 100 gümrük vergisi
        Yabancı filmlere yüzde 100 gümrük vergisi
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Mourinho'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        Fenerbahçe şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı!
        Fenerbahçe şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı!
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Derbisiz Special One!
        Derbisiz Special One!
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Kilis Belediyespor kupa sevinci yaşadı
        Kilis Belediyespor kupa sevinci yaşadı
        Kilis'te kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
        Kilis'te kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
        Kilis'te "Aileyi korumak için ekrandaki çürümeye son ver" kampanyası başlat...
        Kilis'te "Aileyi korumak için ekrandaki çürümeye son ver" kampanyası başlat...
        Kilis'te Gazze yararına kermes açıldı
        Kilis'te Gazze yararına kermes açıldı
        Kilis'te gazeteciler İsrail'in 212 meslektaşını öldürmesini kameralarını ye...
        Kilis'te gazeteciler İsrail'in 212 meslektaşını öldürmesini kameralarını ye...
        Dezavantajlı mahalledeki sporcu kızların Floor Curling'de hedefi Türkiye şa...
        Dezavantajlı mahalledeki sporcu kızların Floor Curling'de hedefi Türkiye şa...