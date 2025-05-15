Kilis'te Aile Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi

Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emre Çalğan ile vatandaşlar katıldı.

Demirbilek, aile kavramının önemini vurgulamak ve farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, katılımcılar Hacı Mustafa Cümbüş Cami'sinden ellerinde pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Kilis'te 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü ve Aile Haftası dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

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