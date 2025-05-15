Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi

        Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 12:24 Güncelleme: 15.05.2025 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

        Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında organize edilen yürüyüş, Cumhuriyet Caddesi'nden başladı.

        Türk bayrağı taşıyan öğrencilerin de aralarında bulunduğu grup, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ertunç'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Motokuryeler kayıt altına alınıyor
        Motokuryeler kayıt altına alınıyor
        Alevler büyüyünce balkondan atladı!
        Alevler büyüyünce balkondan atladı!
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        Minik Elif 5'inci kattan düştü! Yürekler yandı!
        Minik Elif 5'inci kattan düştü! Yürekler yandı!
        8 milyon TL için 2 aylık cinayet planı! Kuyumcu vahşetine ceza yağdı!
        8 milyon TL için 2 aylık cinayet planı! Kuyumcu vahşetine ceza yağdı!
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        Lüks galeriye haraç kurşunu! 2 zanlıdan bir saldırıyı görüntüledi!
        Lüks galeriye haraç kurşunu! 2 zanlıdan bir saldırıyı görüntüledi!
        Kıyafet yasağını tanımadı
        Kıyafet yasağını tanımadı
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        Uyku esnasında beynimizde neler oluyor?
        Uyku esnasında beynimizde neler oluyor?
        1877'den bugüne uzanan beyaz gelenek...
        1877'den bugüne uzanan beyaz gelenek...

        Benzer Haberler

        Kilis'te Aile Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi
        Kilis'te Aile Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi
        Yeşilay Kilis "Bağımsızlık Seferberliğini" fabrika işçilerine tanıttı
        Yeşilay Kilis "Bağımsızlık Seferberliğini" fabrika işçilerine tanıttı
        Kilis'te Engelliler Haftası kutlandı
        Kilis'te Engelliler Haftası kutlandı
        Geleneksel Oyunlar Tırı Kilis'te depremzede çocuklarla buluştu
        Geleneksel Oyunlar Tırı Kilis'te depremzede çocuklarla buluştu
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Kilis Valisi Şahin'den Anneler Günü mesajı
        Kilis Valisi Şahin'den Anneler Günü mesajı