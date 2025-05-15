Kilis'te Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ertunç'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Türk bayrağı taşıyan öğrencilerin de aralarında bulunduğu grup, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

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