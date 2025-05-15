Kilis'te Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi
Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.
Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.
Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında organize edilen yürüyüş, Cumhuriyet Caddesi'nden başladı.
Türk bayrağı taşıyan öğrencilerin de aralarında bulunduğu grup, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ertunç'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
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