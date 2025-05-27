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        Kilis'te sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı

        Kilis'te "Sağlıklı Genç Haftası" etkinlikleri kapsamında sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam yürüyüşü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 11:22 Güncelleme: 27.05.2025 - 11:22
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        Kilis'te sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı
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        Kilis'te "Sağlıklı Genç Haftası" etkinlikleri kapsamında sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam yürüyüşü yapıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Cumhuriyet Caddesi'nde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

        İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, sağlık için sporu önerdiklerini belirtti.

        Günlük 10 bin adım tavsiyesinde bulunan Söylemez, "Sağlıklı yaşam için her gün yarım saat yürüyüş yapılması gerek. Gençlerimizi de bu konuda bilinçlendirmek amacıyla bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Tüm vatandaşlarımızı spor yapmaya davet ediyoruz." dedi.

        Yürüyüş sonrasında Cumhuriyet Meydanı'na kurulan stantlarda vatandaşlar sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirildi.

        Yürüyüşe Kilis Vali Yardımcısı Okan Dağlı ile kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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