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        Kilis'te Kurban Bayramı'nda 3 bin 162 güvenlik personeli görev yapacak

        Kilis'te Kurban Bayramı dolayısıyla 3 bin 162 güvenlik personeli görev yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 15:15 Güncelleme: 04.06.2025 - 15:15
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        Kilis'te Kurban Bayramı'nda 3 bin 162 güvenlik personeli görev yapacak
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        Kilis'te Kurban Bayramı dolayısıyla 3 bin 162 güvenlik personeli görev yapacak.

        Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı güvenlik tedbirleri kapsamında, vatandaşların huzur ve güven içinde bayram sevincini yaşayabilmesi için tedbirler alındığı belirtildi.

        Tedbirler kapsamında polis ve jandarma olmak üzere 3 bin 162 güvenlik personeli ve 604 aracın görev yapacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Kurban Bayramı tatili süresince il genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu ibadethaneler, otogar, meydanlar, alışveriş mağazaları ile umuma açık alanlarda trafik ve asayiş güvenliği başta olmak üzere tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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