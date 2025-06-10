Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü Kurban Bayramı sonrasında da sürüyor

10 yıl önce Türkiye'ye geldiğini belirten İsa Elmusa (35) da "Suriye'de savaş bitti, ülkeme gideceğim, Türk halkına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ülkesine dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Muhammet Tune (20), iç savaş nedeniyle 13 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye sığındığını belirterek, "Savaş bitti ülkeme dönüyorum, çok mutluyum. Türkiye'ye teşekkür ediyorum." dedi.

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