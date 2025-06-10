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        Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü Kurban Bayramı sonrasında da sürüyor

        İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü Kurban Bayramı sonrasında da sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 13:30 Güncelleme: 10.06.2025 - 13:44
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        Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü Kurban Bayramı sonrasında da sürüyor
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        İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü Kurban Bayramı sonrasında da sürüyor.

        Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

        Ülkesine dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Muhammet Tune (20), iç savaş nedeniyle 13 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye sığındığını belirterek, "Savaş bitti ülkeme dönüyorum, çok mutluyum. Türkiye'ye teşekkür ediyorum." dedi.

        10 yıl önce Türkiye'ye geldiğini belirten İsa Elmusa (35) da "Suriye'de savaş bitti, ülkeme gideceğim, Türk halkına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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