Kilis Muhtarlar Derneği Başkanlığı'na yeniden Karakuş seçildi

Başkan Karakuş, yaptığı açıklamada, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalara devam edeceklerini belirterek, "Oy atan, atmayan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Diğer aday Ahmet Polat ise 59 oy aldı.

Kent lokantasında düzenlenen Genel Kurulda, muhtarlar Mehmet Karakuş ile Ahmet Polat aday oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.