Kilis'te evde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kanuni Sultan Süleyman Mahallesi Postacı Sokak'ta U.D'ye ait evin giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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