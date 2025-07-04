Kilis'te evde çıkan yangın söndürüldü
Kilis'te evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kilis'te evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kanuni Sultan Süleyman Mahallesi Postacı Sokak'ta U.D'ye ait evin giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.
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