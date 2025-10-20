Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş hayatını kaybetti

"Kilis Orman İşletme Müdürümüz Sayın İsmet Gümüş vefat etmiştir. Merhuma Yüce Allahtan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabır dileriz. Mekanı cennet makamı ali olsun."

Kilis Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

