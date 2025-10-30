Kilis'te yaralı bulunan kızıl şahin koruma altına alındı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Elbeyli ilçesine bağlı Sağlıcak köyünde devriye sırasında yol kenarında bitkin ve yaralı halde kızıl şahin buldu.

Kilis'te yaralı olarak bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce koruma altına alındı.

