        Kilis'te yaralı bulunan kızıl şahin koruma altına alındı

        Kilis'te yaralı bulunan kızıl şahin koruma altına alındı

        Kilis'te yaralı olarak bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce koruma altına alındı.

        Giriş: 30.10.2025 - 14:04 Güncelleme: 30.10.2025 - 14:04
        Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Elbeyli ilçesine bağlı Sağlıcak köyünde devriye sırasında yol kenarında bitkin ve yaralı halde kızıl şahin buldu.

        Yaralı şahin, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Koruma altına alınan şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

