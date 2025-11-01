Habertürk
Habertürk
        Kilis Haberleri

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kilis'te ziyaretlerde bulundu

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kilis Valiliğini ve esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 16:53 Güncelleme: 01.11.2025 - 16:53
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kilis Valiliğini ve esnafı ziyaret etti.

        Valilik ziyaretinde çocuklar tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Yerlikaya, Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Tahir Şahin'den kentteki yatırımlar hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra Mevlevihane Sokak'ta esnaf ziyareti gerçekleştiren Yerlikaya, burada vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara hediye verdi.

        Yerlikaya'ya ziyaretinde, Vali Tahir Şahin, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ve AK Parti İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

