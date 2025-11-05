Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te zincirleme kazada 3 araçta hasar oluştu

        Kilis'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda maddi hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 13:44 Güncelleme: 05.11.2025 - 13:47
        Kilis'te zincirleme kazada 3 araçta hasar oluştu
        Kilis'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda maddi hasar meydana geldi.

        A.K. idaresindeki 27 PB 540 plakalı kamyon, E.Y. yönetimindeki 31 K 0519 beton mikseri ile M.K. hakimiyetindeki 31 K 1300 plakalı tırla Kilis-Hatay kara yolunun 20'inci kilometresinde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kaza yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

