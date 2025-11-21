Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        GÜNCELLEME - Kilis'te otomobilin çarptığı bisikletli öldü

        Kilis'te otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 22:37 Güncelleme: 21.11.2025 - 22:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Kilis'te otomobilin çarptığı bisikletli öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kilis'te otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.

        B.U. yönetimindeki 01 EY 261 plakalı otomobil, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde, bisikletli H.M'ye (18) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.M, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otel sahibi ve çalışan tutuklandı
        Otel sahibi ve çalışan tutuklandı
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Minik Karan'ın ölümünde de aynı firma çıktı
        Minik Karan'ın ölümünde de aynı firma çıktı
        F.Bahçe'den İrfan Can Kahveci kararı!
        F.Bahçe'den İrfan Can Kahveci kararı!
        Putin: Barışçıl çözüme hazırız
        Putin: Barışçıl çözüme hazırız
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        "Tarihimizdeki en zor anlardan birindeyiz"
        "Tarihimizdeki en zor anlardan birindeyiz"
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?

        Benzer Haberler

        Kilis'te otomobille çarpışan bisikletli ağır yaralandı
        Kilis'te otomobille çarpışan bisikletli ağır yaralandı
        Kilis'te otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı
        Kilis'te otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı
        Kilis'te 38 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi
        Kilis'te 38 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi
        Kilis'te kurt saldırısında 3 küçükbaş telef oldu
        Kilis'te kurt saldırısında 3 küçükbaş telef oldu
        Kilis'te kurtların saldırdığı değerlendirilen 3 küçükbaş telef oldu
        Kilis'te kurtların saldırdığı değerlendirilen 3 küçükbaş telef oldu
        Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri Kilis'te kira ve ev fiyatlarını düşürd...
        Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri Kilis'te kira ve ev fiyatlarını düşürd...