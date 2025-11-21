GÜNCELLEME - Kilis'te otomobilin çarptığı bisikletli öldü
Kilis'te otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.
B.U. yönetimindeki 01 EY 261 plakalı otomobil, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde, bisikletli H.M'ye (18) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.M, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
