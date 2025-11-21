Kilis'te 38 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi

Olayla ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen A.A.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerce kent merkezindeki bir kargo firmasında A.A.C'ye ait kargo kolisinde yapılan aramada 38 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak telefon satışının önlenmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında kargo firmaları aracılığıyla gümrük kaçağı telefon gönderileceği bilgisine ulaştı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.