Kilis'te otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı
Kilis'te otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı.
Kilis'te otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı.
B.U. yönetimindeki 01 EY 261 plakalı otomobil, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde, bisikletli H.M'ye (18) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan H.M, ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.