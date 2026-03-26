Kilis'te vatandaşlara fidan dağıtıldı
KİLİS(AA)- Kilis'te, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı.
Kilis Orman İşletme Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla kent genelinde çeşitli etkinlikler yapıldı.
Müdürlük tarafından organize edilen etkinlikte, Cumhuriyet Meydanı'nda yaklaşık 5 bin servi ve fıstık çamı fidanı ücretsiz dağıtıldı.
Öte yandan okullarda öğrencilere ormanların önemiyle ilgili video izletildi.
