Öğretim üyesi Efe İdlib konulu canlı yayında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Öğretim üyesi Efe İdlib konulu canlı yayında

İHA

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (KODAM) Müdürü ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Efe, TRT Haber’in Hatay Cilvegözü Gümrük Kapısında gerçekleştirdiği canlı yayına katılarak İdlib’te yaşanan gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Canlı yayınlanan programın ilk bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İdlib’e yönelik açıklamaları değerlendirilirken, programın ikinci bölümünde İdlib’te yaşanan krizin güvenlik ve insani boyutları ele alındı. Efe, Soçi Mutabakatı neticesinde Türkiye tarafından İdlib ve etrafında oluşturulan gözlem noktalarının Suriye’de siyasi sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesindeki önemine vurgu yaptı.
Efe Ayrıca Türkiye’nin bu noktalarda görev yapan Türk askerinin güvenliğinin sağlanması hususundaki kararlığından ve rejimin sivilleri, sivil altyapıyı hedef alan saldırılarını bir an önce bırakarak Soçi Mutabakatı sınırlarına geri dönmesindeki ısrarının öneminden bahsetti.
İdlib’te Rusya’nın desteği ile Esed rejimi tarafından tırmandırılan gerilimin insani boyutuna değinen Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Efe, Türkiye’nin yeni bir sığınmacı hareketliliğinin oluşturacağı baskıyı ve külfeti tek başına omuzlamak istemediğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bocce il seçmeleri yapıldı
YEREL HABERLER Bocce il seçmeleri yapıldı
Rektörü Karacoşkun Millet Kütüphanesinin açılışına Katıldı
YEREL HABERLER Rektörü Karacoşkun Millet Kütüphanesinin açılışına ...
Kedi kalp masajıyla hayata tutundu
YEREL HABERLER Kedi kalp masajıyla hayata tutundu
Kilis’te trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kilis’te trafik kazası: 2 yaralı
Musabeyli ilçesinde göçük: 1 yaralı
YEREL HABERLER Musabeyli ilçesinde göçük: 1 yaralı
Kilis’te gıda denetim seferberliği
YEREL HABERLER Kilis’te gıda denetim seferberliği
Kuş avlamak isteyen kedi inşaatın temelinde mahsur kaldı
YEREL HABERLER Kuş avlamak isteyen kedi inşaatın temelinde mahsur ...
Kilis'te yoğun sis
YEREL HABERLER Kilis'te yoğun sis
Mehmetçikten "Kan Ver Hayat Kurtar" kampanyasına destek
YEREL HABERLER Mehmetçikten "Kan Ver Hayat Kurtar" kampanyasına ...
Biber üretimi değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER Biber üretimi değerlendirme toplantısı
Kilis’te satranç turnuvası yapıldı
YEREL HABERLER Kilis’te satranç turnuvası yapıldı
Çiftçilere ilaçlama uyarısı
YEREL HABERLER Çiftçilere ilaçlama uyarısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X