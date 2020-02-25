Danimarka heyeti İdlib krizi için Kilis’te

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Danimarka heyeti İdlib krizi için Kilis’te

İHA

Danimarka Ankara Büyükelçiliği Müsteşar Yardımcısı Dr. Anders Sıegumfeldt ile beraberindeki heyet, Suriye'nin İdlib ile diğer şehirlerinde yaşanan insanı kriz konusunda görüşmelerde bulunmak üzere Kilis'e geldi.

Danimarka heyeti İdlib krizi için Kilis’te

Danimarka Ankara Büyükelçiliği Müsteşar Yardımcısı Dr. Anders Sıegumfeldt ile beraberindeki heyet, Suriye'nin İdlib ile diğer şehirlerinde yaşanan insanı kriz konusunda görüşmelerde bulunmak üzere Kilis’e geldi.
Müsteşar Yardımcısı Dr. Anders Sıegumfeldt, beraberinde Zorunlu Göç Üzerine Kıdemli Bölge Danışmanı Beyrut Büyükelçiliği çalışanı Steeen Norlov, Marianne Vestergaard İnsanı İşler Üzerine Kıdemli Bölge Danışmanı ile birlikte Kilis Kızılay Şube Başkanı Adnan Erdoğan’ı ziyaret etti. Danimarka heyeti, Kızılay’ın İdlib başta olmak üzere Suriye’de yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Müsteşar Yardımcısı Dr. Anders Sıegumfeldt, Suriye’nin kuzeybatısında ortaya çıkan kriz sebebiyle Danimarka’nın insanı yardım konusunda nasıl katkıda bulunabileceğini anlamak için Kilis Kızılay Şubesi Başkanı Adnan Erdoğan’ı ziyaret ettiklerini söyleyerek, “Bu ziyaretimizde hem Kilis’te yapılan insanı yardımlar hem de Suriye’de yapılan insanı yardımlar hakkında detaylı bilgi aldık. Neler yapabiliriz, bu konuda görüş alışverişinde bulunduk” dedi.
Kilis Kızılay Şube Başkanı Adnan Erdoğan, Danimarka heyetine yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

“21. Yüz yılda Psikolojik Danışman Olmak" temalı konferans
YEREL HABERLER “21. Yüz yılda Psikolojik Danışman Olmak" temalı ...
Kilis'te Vergi Haftası etkinliği
YEREL HABERLER Kilis'te Vergi Haftası etkinliği
Vergi Haftası etkinliği
YEREL HABERLER Vergi Haftası etkinliği
Kilisli Muallim Rıfat Bilge için Üniversitede anma programı düzenlendi
YEREL HABERLER Kilisli Muallim Rıfat Bilge için Üniversitede anma ...
Başkan Bulut hastaneden taburcu oldu
YEREL HABERLER Başkan Bulut hastaneden taburcu oldu
Çağlar’a yeni görev
YEREL HABERLER Çağlar’a yeni görev
Trafik Kazasında ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Trafik Kazasında ağır yaralanan kişi hayatını ...
Kilis'te Vergi Haftası Etkinlikleri Başladı
YEREL HABERLER Kilis'te Vergi Haftası Etkinlikleri Başladı
Kilis'te Galatasaraylı taraftarlar sokaklara döküldü
YEREL HABERLER Kilis'te Galatasaraylı taraftarlar sokaklara döküldü
Gaziantep protokolünde Belediye Başkanı Bulut’a geçmiş olsun ziyareti
YEREL HABERLER Gaziantep protokolünde Belediye Başkanı Bulut’a ...
Kilis’te otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kilis’te otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X